"Разрывает изнутри": казахстанский шорт-трекист Денис Никиша о поражении на Олимпиаде-2022

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

На днях казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завершил выступление в финале В на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

13 февраля казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завершил выступление в финале В на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По итогам финала В Денис стал третьим (41.329), уступив китайцу У Дацзину (41.157) и россиянину Павлу Ситникову (41.217).

Тем самым Никиша взял итоговое седьмое место на дистанции 500 метров.

Накануне Денис опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. В публикации спортсмен прокомментировал свое поражение на Олимпиаде-2022.

"Есть два вида поражения в спорте: первый - когда ты трезво оцениваешь свои возможности и попадая на главный старт заранее знаешь, что только чудо поможет тебе выиграть медаль.

Свято веришь в свой успех и если не получилось, то не сильно расстраиваешься. Ты рад тому, что вообще участвуешь в старте и думаешь, что дальше - больше…

А есть второй - когда ты один из топовых спортсменов в своем виде спорта, ты реальный претендент на олимпийскую медаль, и ты все ставишь на кон…

И если не получается, и ты проигрываешь, то тебя разрывает изнутри, разбивает вдребезги… И этот второй вариант касался и меня…

На эту Олимпиаду я и мои пацаны (Абзал Ажгалиев и Адиль Галиахметов - прим.ред.) приехали в числе топовых спортсменов.

Но сегодня у нас в руках только опыт… ни синицы, ни журавля. Спорт учит быть сильным", - гласит послание спортсмена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Откровенный пост вызвал бурный отклик в сердцах болельщиков. Менее, чем за сутки, публикация собрала сотни лайков и множество комментариев.

"Товарищи спортсмены, для вас это, наверное поражение, обида, спортивная злость. Но для сотен детей, которые встали на коньки или выбирают себе то, чем они хотят заниматься- вы победили." О, наши в финале , так никогда не было!" - так многие подумали",

Вы большие молодцы. Если каких-то 10-12 лет мы даже не знали, что такое шорт-трек и с чем его едят, то сегодня весь мир знает, что одни из лучших спортсменов и реальных конкурентов из Казахстана.

Никогда не наблюдала за зимней Олимпиадой, но именно шорт-трек привлек мое внимание. Спасибо вам да ваш усердный труд, за ваши достижения в этом виде спорта и за то, что вы прославляете нашу страну. Немало мальчишек растут ставя вас в пример", - отреагировали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956134-razryvaet-iznutri-kazahstanskiy-short-trekist-denis-nikisha-o-porazhenii-olimpiade-2022/