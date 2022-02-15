"Оправдал доверие своих болельщиков": Токаев поддержал шорт-трекиста Ажгалиева

Абзал Ажгалиев. Фото: НОК РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму в поддержку Абзала Ажгалиева, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем официальном Facebook.

Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажгалиева.

"Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта", – говорится в телеграмме казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.

Напомним, что Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам знаменосца олимпийской сборной Казахстана, ему было тяжело отобраться на Олимпиаду в Пекине и то, что он пробился в финал на дистанции 500 метров - большой успех для него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956266-opravdal-doverie-svoih-bolelschikov-tokaev-obratilsya-k-short-trekistu-azhgalievu/