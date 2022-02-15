"Не собираюсь отступать": казахстанские лыжницы поделились новыми фото с ОИ-2022 в Пекине

Надежда Степашкина. Фото: Getty Images

Казахстанские лыжницы Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина порадовали болельщиков новыми фото с Олимпиады-2022, передает NUR.KZ.

5 февраля казахстанские лыжницы стартовали на Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, никому из наших не удалось показать высокий результат.

Среди казахстанок выше всех расположилась Ксения Шалыгина (48 место), вслед за ней финишировала Ангелина Шурыга. Валерия Тюленева заняла 51 место, а Надежда Степашкина - 58.

"Погода холодная, трасса отличная. Единственное, немного верхушки подъемов плохо отработала" - заявила после гонки Ксения Шалыгина.

"Лично для меня гонка получилась отвратительной. В первую очередь, не совсем угадала с лыжами. Но это моя вина. К тому же здесь погода специфичная" - прокомментировала свое выступление Валерия Тюленева.

Олимпийской чемпионкой в скиатлоне стала норвежка Тереза Йохауг. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, бронза досталась Терезе Штадлобер из Австрии.

Накануне казахстанские лыжницы опубликовали серию новых снимков на своих страницах в Instagram.

Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина порадовали подписчиков свежими фото с Олимпиады-2022.

"И пусть у нас сейчас не все получается, но я поняла, что действительно люблю свой вид спорта и не собираюсь отступать от своих целей", - гласит мотивирующее послание Надежды Степашкиной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

"Олимпийские игры-2022 в Пекине. Спасибо всем за слова поддержки", - лаконично подписала снимок Ксения Шалыгина.

"Жизнь - это шутка, и я смеюсь. Хотя, на самом деле, юмора не понял", - написала Валерия Тюленева.

Напомним, семь спортсменов представляли команду Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

На Играх выступили двое мужчин и пять женщин. На старт вышли Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956127-ne-sobirayus-otstupat-kazahstanskie-lyzhnitsy-podelilis-novymi-foto-s-oi-2022-v-pekine/