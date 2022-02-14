Фристайлистка Акмаржан Калмурзаева стала 11-й на Олимпиаде в Пекине

Акмаржан Калмурзаева. Фото: instagram.com/akma_r_zhan/

Казахстанская фристайлистка Акмаржан Калмурзаева выступила в первом финале по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В первом финале Акмаржан набрала 71.23 балла. Тем самым Калмурзаева не сумела попасть в суперфинал (ТОП-6), заняв 11-е место.

Лучший результат в первом финале показала американка Эшли Колдуэлл (105.60). На втором месте китаянка Сюй Мэнтао (103.89). Ее соотечественница Фаньюй Кун (102.71) замкнула ТОП-3.

Отметим, что суперфинал в лыжной акробатике состоится сегодня в 18:10 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956059-fristaylistka-akmarzhan-kalmurzaeva-stala-11-y-na-olimpiade-v-pekine/