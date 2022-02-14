Фристайлистка Акмаржан Калмурзаева вышла в финал Олимпиады-2022 в Пекине

Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская фристайлистка Акмаржан Калмурзаева пробилась в финал Олимпиады-2022 в Пекине по лыжной акробатике, передает NUR.KZ.

Во второй квалификации Акмаржан набрала 98.68 балла, и тем самым с первого места пробилась в финал соревнования.

К сожалению, не сумела пройти отбор Жанбота Алдабергенова (80.56). Она остановилась в шаге от выхода в финал, заняв 7 место.

Отметим, что в первом финале выступят 12 сильнейших акробаток. Из них лишь шесть выйдут в суперфинал.

Первый финал в лыжной акробатике у женщин состоится сегодня в 17:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956025-fristaylistka-akmarzhan-kalmurzaeva-vyshla-v-final-olimpiady-2022-v-pekine/