Мадыгали Карсыбеков: Ждем от наших спортсменов хорошего результата на дистанции 500 м

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам наставника национальной команды по шорт-треку, 5 место в смешанной эстафете - отличный результат для Казахстана. Также Карсыбеков рассказал о предстоящем старте на 500 метров у мужчин.

"Для Абзала (Ажгалиев) и Дениса (Никиша) это уже третья Олимпиада. Для остальных - дебютная. Пятое место в смешанной эстафете - это высокий результат для нас. Если сравнивать с мужчинами, то женщины бежали хуже.

Денис, Абзал и Адиль - отличные спринтеры, тоже самое нельзя сказать про наших девушек. По этой причине не смогли побороться за медали, но оказались пятыми, что очень радует.

Вчера Галиахметов вышел в финал на дистанции 1500 метров. В решающем забеге выступили десять спортсменов. Было тяжело их обгонять, вдобавок не хватило мастерства. Будь хотя бы шесть спортсменов в финале, то Адиль, возможно, выступил бы лучше.

Галиахметов - талантливый спортсмен, такого универсала у нас еще не было. Он может бежать на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 м. Мы верим, что на чемпионате мира он проявит себя.

Но перед этим нас ждет 500 метров в Пекине. Там у нас есть свои ребята: Абзал, Денис. Ждем хороший результат от парней. Надеюсь, дойдем до финала" - заявил Мадыгали Карсыбеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955580-madygali-karsybekov-zhdem-ot-nashih-sportsmenov-horoshego-rezultata-na-distantsii-500-m/