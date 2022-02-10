Фигурист Натан Чен завоевал золото на Олимпиаде в Пекине

Натан Чен. Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании, передает NUR.KZ.

22-летний Натан Чен в сумме за два проката (короткая и произвольная программа) набрал 332 балла (113,97+218,63), и тем самым впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

На пьедестале также оказались два японских фигуриста: Юма Кагияма (310.05) и Шому Уно (293.00).

Ранее Чен завоевал серебро в Пекине и бронзу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Обе награды Натан получил в командных соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955557-figurist-natan-chen-zavoeval-zoloto-na-olimpiade-v-pekine/