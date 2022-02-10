Адиль Галиахметов: В Казахстане шорт-трек движется в правильном направлении

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов рассказал, чего ему не хватило в финальном забеге на дистанции 1500 метров на ОИ-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что Адиль прошел в финал А, где занял восьмое место, уступив победителю две секунды. В какой-то момент гонки Галиахметов вышел в лидеры, но не сумел закрепить преимущество.

"Вчерашний результат показал, что в Казахстане шорт-трек движется в правильном направлении. Уже готовимся к завтрашней дистанции 500 метров.

На этой дистанции у нас есть быстрые ребята - Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Сегодня во время тренировок будет видно, кто в какой форме. Уверен, что завтра мы покажем хорошее выступление.

В финале 1500 метров мне не хватило опыта. Не удалось в нужный момент набрать скорость и обогнать соперников. Все это приходит с опытом. Думаю, с каждым разом я буду выступать лучше" - заявил Адиль Галиахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955576-adil-galiahmetov-v-kazahstane-short-trek-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii/