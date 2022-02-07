"Запомнится на всю жизнь": Ажгалиев, Троицкая и Хан поделились кадрами с парада атлетов на ОИ-2022

Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова. Фото: instagram.com/abzal_azhgaliyev

4 февраля на Национальном стадионе в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Знаменосцами на церемонии стали шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова передает NUR.KZ.

Мероприятие, которое прошло на стадионе "Птичье гнездо", состояло из нескольких частей: художественная программа, парад участников, клятва спортсменов, подъем знамени МОК и зажжение огня.

Казахстанскими знаменосцами на церемонии открытия Игр стали шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

Вскоре спортсмены поделились эффектными кадрами с олимпийской "передовой" на своих страницах в Instagram.

Абзал Ажгалиев одним из первых опубликовал фотоотчет с парада атлетов на Олимпиаде-2022.

Представляющая нашу страну в шорт-треке Яна Хан сделала аналогичную публикацию в соцсетях.

"Это было очень красиво и запомнится на всю жизнь", - написала спортсменка, сопроводив послание эпичными снимками с церемонии открытия Игр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Красочным видео с открытия, снятым в гуще событий, поделилась и Александра Троицкая.

Спортсменка сняла видео прямо во время шествия. Как известно, Саша представляет Казахстан в горнолыжном спорте.

Кадры с яркой и масштабной церемонии произвели на болельщиков большое впечатление.

"Сашенька, как красиво! Гордимся и очень любим", "Как-будто на открытии побывали", "Какая же ты молодец, что стала частью этого великого события!!!", "Очень красиво", "Спасибо, что делитесь", - отреагировали болельщики.

Напомним, что всего на Олимпиаде-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. В том числе и сборная Казахстана. Наша национальная команда на Играх в Пекине будет представлена 34 спортсменами.

Всего на Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей по семи видам спорта (15 дисциплин). Зимние Игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

С расписанием казахстанских спортсменов на ОИ-2022 на 5 февраля можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954877-zapomnitsya-na-vsyu-zhizn-azhgaliev-troitskaya-i-han-podelilis-kadrami-s-parada-atletov-na-oi-2022/