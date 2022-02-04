В Пекине состоялась церемония открытия ОИ-2022

Национальный стадион в Пекине. Фото: twitter.com/Beijing2022

На Национальном стадионе в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года, передает NUR.KZ.

Церемония открытия получилась яркой, как и обещали организаторы турнира.

Мероприятие, которое прошло на стадионе "Птичье гнездо", состояло из нескольких частей: художественная программа, парад участников, клятва спортсменов, подъем знамени МОК и зажжение огня.

Напомним, что всего на Олимпиаде-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. В том числе и сборная Казахстана. Наша национальная команда на Играх в Пекине будет представлена 34 спортсменами.

Сборная Казахстана на Олимпиаде-2022. Фото: David Ramos/Getty Images

Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Также нашу олимпийскую сборную с трибун поприветствовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Знаменосцы вынесли флаг Казахстана. Фото: David Ramos/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Anthony Wallace/Pool/AFP/Getty Images

Всего на Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей по семи видам спорта (15 дисциплин). Зимние Игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

С расписанием казахстанских спортсменов на ОИ-2022 на 5 февраля можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954668-v-pekine-sostoyalas-tseremoniya-otkrytiya-oi-2022/