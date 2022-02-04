ОИ-2022: 5 февраля Рейхерд и Колмаков выступят во второй квалификации

Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание зимних Олимпийских игр-2022 на 5 февраля с участием казахстанских спортсменов, передает NUR.KZ.

Завтра состоится квалификационный раунд в прыжках с трамплина. От Казахстана в данном виде спорта выступят два атлета: Сергей Ткаченко и Данил Васильев.

Будут разыграны первые олимпийские медали в конькобежном спорте. Честь страны на дистанции 3000 метров у женщин будет защищать Надежда Морозова.

Также состоится вторая квалификация, и следом финал у мужчин в могуле. Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд со второй попытки попытаются отобраться в финал.

Представляем вашему вниманию расписание казахстанских спортсменов на ОИ-2022 в Пекине на 5 февраля:

Прыжки на лыжах с трамплина

13:15 (по времени Нур-Султана). Нормальный трамплин, личное первенство, квалификация

Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Конькобежный спорт

16:30. Женщины, 3000 метров

Надежда Морозова

Фристайл

18:00. Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал

Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954645-oi-2022-5-fevralya-reyherd-i-kolmakov-vystupyat-vo-vtoroy-kvalifikatsii/