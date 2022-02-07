«Все равно лучшая»: Юлия Галышева показала свой «олимпийский путь» и растрогала фанатов (фото)

Юлия Галышева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

По итогам второго финала казахстанская могулистка Юлия Галышева заняла 11 место, набрав 49.74 балла. Тем самым наша спортсменка не попала в суперфинал, куда пробились первые шесть мест, передает NUR.KZ.

Юлия Галышева пробилась во второй финал на Олимпиаде-2022 в Пекине, однако дойти до суперфинала спортсменке не удалось.

В первом финале Юлия набрала 74.97 баллов и успешно прошла в следующий раунд.

Во втором финале выступили 12 сильнейших могулисток, из них лишь 6 попали в суперфинал. По итогам второго финала казахстанка заняла 11 место, набрав 49.74 балла.

Впрочем, это не помешало болельщикам признать Галышеву одной из лучших в своем деле и вспомнить о ее достижениях. Как известно, на Олимпийских играх-2018 Юлия Галышева взяла бронзу в женском могуле.

Накануне на своей странице в Instagram казахстанская спортсменка поделилась ретроспективой своего "олимпийского пути" за прошедшие 12 лет.

"Мой Олимпийский путь начинался в 2010 году и сегодня уже 2022, время пролетело почти незаметно. 2010 Канада - 11 место., 2014 Россия - 7 место, 2018 Корея - 3 место, 2022 Китай - 11 место.

Спасибо всем большое, кто прошел этот путь со мной. Уйма незабываемых моментов, которые я бы еще повторила с удовольствием", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Публикация вызвала повышенное внимание и бурный отклик среди болельщиков. Фанаты поддержали Юлию, единодушно признав, что для них она остается примером для подражания, образцом трудолюбия, силы духа и бойцовского характера.

"Ты наш чемпион и этого не изменить", "Ты лучшая, молодец!! Гордость", "Никто не круче", "Далеко не каждый может похвастаться такой историей", "Чемпионский характер", "Вы борец! Пример для многих", - отреагировали подписчики.

Как известно, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля. Игры в этом году примечательны тем, что соревнования проходят сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954868-vse-ravno-luchshaya-yuliya-galysheva-pokazala-svoy-olimpiyskiy-put-i-rastrogala-fanatov-foto/