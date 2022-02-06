Айдова и Вишневская-Шепоренко стартуют на Олимпиаде-2022 7 февраля

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание зимней Олимпиады-2022 на 7 февраля с участием казахстанских спортсменов, передает NUR.KZ.

Завтра на ледовую арену в Пекине выйдут конькобежки Екатерина Айдова и Надежда Морозова. Обе будут соревноваться на дистанции 1500 метров.

Ранее Надежда заявляла, что именно на этой дистанции она поборется за медали.

Также на ОИ-2022 в Пекине стартует ведущая биатлонистка страны Галина Вишневская-Шепоренко. Она примет участие в индивидуальной гонке среди женщин.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 7 февраля:

Конькобежный спорт

14:30 (по времени Нур-Султана). 1500 метров, женщины

Екатерина Айдова, Надежда Морозова

Биатлон

15:00. Индивидуальная гонка 15 км, женщины

Галина Вишневская-Шепоренко

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954825-6-fevralya-aydova-i-vishnevskaya-sheporenko-startuyut-na-olimpiade-2022/