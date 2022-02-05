ОИ-2022: 6 февраля на старт выйдет Юлия Галышева

Юлия Галышева. Фото: olympic.kz

Вышло расписание зимних Олимпийских игр-2022 на 6 февраля с участием казахстанских спортсменов, передает NUR.KZ.

Завтра на Олимпиаде-2022 должна стартовать бронзовый призер ОИ-2018 Юлия Галышева. Она выступит во второй квалификации (пропустила первую). Также в женском могуле свои вторые попытки получат Аяулым Амренова, Анастасия Городко и Олеся Граур.

Лыжники разыграют комплект наград в скиатлоне. От Казахстана выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало.

Лыжники-прыгуны Сергей Ткаченко и Данил Васильев сразятся в основном раунде. Напомним, что оба сегодня преодолели квалификацию.

Расписание казахстанских спортсменов на 6 февраля:

Лыжные гонки

13:00 (по времени Нур-Султана). Скиатлон, мужчины

Виталий Пухкало, Евгений Величко

Фристайл

16:00. Могул, женщины

Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Прыжки с трамплина

17:00. Средний трамплин, мужчины, основной раунд

Сергей Ткаченко, Данил Васильев

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954762-oi-2022-6-fevralya-na-start-vyydet-yuliya-galysheva/