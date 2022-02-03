Стало известно, почему Юлия Галышева пропустила первую квалификацию на ОИ-2022

Юлия Галышева. Фото: Gettty Images/ Cameron Spencer / Staff

Казахстанская могулистка Юлия Галышева стартует на Олимпиаде-2022 в Пекине со второй квалификации, передает NUR.KZ.

Решение о том, чтобы пропустить первую квалификацию, принял тренерский штаб национальной сборной.

Как сообщил генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков, отрицательный тест на COVID-19 у Юлии пришел уже после того, как начались соревнования.

"Решение пропустить первую квалификацию и выйти на старт сразу во второй было принято тренерским штабом. Данное решение соответствует регламентам Международной федерации и согласовано с Оргкомитетом. Хочу подчеркнуть, что Юля была готова выступить и сегодня, но отрицательный результат ПЦР-теста пришел уже после того, как начались соревнования.

Ситуация нестандартная, так же, как и вся организация Пекинских игр. ПЦР-тесты, которые ежедневно сдают все участники Игр, противоречивые и с этим ежедневно сталкиваются практически все делегации. Самое главное, Юлия чувствует себя хорошо и решительно настроена на 6 февраля"- приводит слова Андрея Крюкова сайт Olympic.kz.

Напомним, что сегодня команда по фристайл-могулу стартовала на Олимпиаде в Пекине. По итогам первой квалификации никто из наших спортсменов не прошел в следующий раунд.

Вторая квалификации у женщин состоится 6 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954509-stalo-izvestno-pochemu-yuliya-galysheva-propustila-pervuyu-kvalifikatsiyu-na-oi-2022/