Дмитрий Рейхерд: Не хватило пару сотых баллов, чтобы пройти в суперфинал

Дмитрий Рейхерд. Фото: olympic.kz

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что в мужском могуле 33-летний спортсмен занял 8 место, повторив свое достижение на ОИ-2018 в Пхенчхане.

По словам Дмитрия, во втором финале он выступил хорошо и был в шаге от выхода в суперфинал.

"Пробился во второй финал, боролся за выход в суперфинал. Настроение и состояние было отличное. На верхнем трамплине выполнил сложный прыжок. Практически чисто проехал всю попытку, без ошибок. Мне не хватило пару сотых баллов, чтобы пройти в суперфинал. В итоге я занял восьмое место.

Немного расстроен, что не удалось пройти в суперфинал. Боролся до конца, ни о чем не сожалею. Счастлив атмосферой Олимпиады. Для меня это уже пятые Олимпийские игры. У меня очень длинный спортивный путь: были вершины и спады.

Очень сложно каждый день быть спортсменом. Поеду ли на следующую Олимпиаду? Возможно, но уже не как спортсмен. Планирую еще пару сезонов выступить.

Этот сезон был сложным, у меня была травма колена, из-за этого я пропустил пару этапов Кубка мира. К этой Олимпиаде я подошел в хорошей форме, но немного не хватило" - заявил Рейхерд корреспонденту NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954758-dmitriy-reyherd-ne-hvatilo-paru-sotyh-ballov-chtoby-proyti-v-superfinal/