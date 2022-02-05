"Ветер мешал": казахстанские прыгуны на лыжах с трамплина преодолели квалификацию на ОИ-2022

Прыжки с трамплина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские прыгуны на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко и Данил Васильев преодолели квалификацию на Олимпиаде-2022, передает NUR.KZ.

Квалификация на среднем трамплине К-95 среди мужчин завершилась в Чжанцзякоу. Наши спортсмены сумели отобраться в следующий раунд.

В квалификационном раунде Данил Васильев занял 49-е место, набрав 46,2 балла.

"Классная подготовка трамплина, все идеально. Ветер иногда мешает, дует.

Классно, что приехал на Олимпиаду. Всегда хотел попасть сюда. Завтра постараюсь сделать хорошие прыжки", - заявил Васильев корреспонденту NUR.KZ.

Сергей Ткаченко. Фото: NUR.KZ

Сергей Ткаченко же отобрался с 50-го места, показав результат 43,1 балла.

"Комментировать нечего. Сами все видели. Погода была плохая, ветер мешал. С таким "верхом" шансов нет" - прокомментировал свое выступление Ткаченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954732-veter-meshal-kazahstanskie-pryguny-na-lyzhah-s-tramplina-preodoleli-kvalifikatsiyu-na-oi-2022/