Впервые в истории роботы передали олимпийский огонь под водой

Роботы передали факел Олимпиады под водой. Фото: кадр из видео

В столице Китая впервые в истории Игр роботы передали друг другу факел Олимпиады под водой, передает Global Times.

В Пекине организаторы Олимпиады-2022 устроили футуристическое шоу, показав, как робот-керлингист, приняв олимпийский огонь от факелоносца № 254 Ан Гоюй, погрузился в воду замерзшей реки Юндинхэ и передал его другому роботу. Через восемь минут огонь был поднят вторым роботом и передан 255-му факелоносцу Ань Исяну.

Отмечается, что факел Олимпиады горит на газообразном топливе, который не загрязняет воздух. Как пояснили авторы этого факела, чтобы огонь горел постоянно, им нужно было решить проблему с разницей температуры и давления.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Напомним, эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине 2 февраля.

Кроме того, В Пекине состоялась презентация Олимпийских медалей. Название медали – "Тонг Ксинь", что в переводе означает "вместе как единое целое".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954526-vpervye-v-istorii-roboty-peredali-olimpiyskiy-ogon-pod-vodoy/