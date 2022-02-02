Канал поставки мефедрона перекрыли в Алматинской области (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматинской области пресечен канал сбыта мефедрона, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, канал ликвидировали в результате взаимодействия служб по контролю за наркотиками МВД Казахстана и России.

В селе Жетысу Карасайского района сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УПН региона был задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято 2,5 кг синтетики.

Отмечается, что запрещенные вещества были расфасованы в 5 герметичных полиэтиленовых пакетах и упакованы в серый строительный мешок.

Стражи порядка установили, что эту крупную партию задержанный должен был перепрятать в другое место, более удобное для последующей перевозки в Нур-Султан.

В столице планировалась розничная реализация наркотиков.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств".

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества, уточнили в полиции.

Замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев пояснил, что в настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к делу, а также каналы поставки наркотиков.

По его словам, ежегодно количество изымаемой синтетики в стране увеличивается. Этому способствуют поправки, внесенные в законодательство, которые позволяют устанавливать уголовную ответственность за новые виды наркотиков в максимально сжатые сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954224-kanal-postavki-mefedrona-perekryli-v-almatinskoy-oblasti-video/