Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине

Китайский астронавт Цзин Хайпэн держит Олимпийский огонь. Фото: LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images

В столице Китая стартовала эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года.

Торжественная церемония прошла в Олимпийском парке на севере Пекина. Эстафета началась в 09:16 по местному времени (07:16 по Нур-Султану), передает ТАСС.

Известно, что в эстафете примут участие примерно 1,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 86 лет. Факел понесут как школьники, так и представители здравоохранения.

Олимпийский огонь будет доставлен вечером 4 февраля в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия Олимпиады-2022. Как пишут "Известия", организаторы сократили эстафету до трех дней из-за эпидемиологической обстановки. Кроме того, в этот раз факел понесут также роботы-амфибии и подводные роботы.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре заявил, что антиковидные меры на предстоящей Олимпиаде в Пекине будут жестче, чем на Играх в Токио.

Кроме того, Китай "очистит" свой Интернет от нежелательного контента в преддверии Олимпийских игр. Согласно плану, "непристойная, вульгарная, кровавая, насильственная и другая незаконная или недостоверная информация" будет удаляться на просторах китайского Интернета. Чтобы создать позитивную онлайн-атмосферу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954139-estafeta-ognya-zimney-olimpiady-2022-goda-startovala-v-pekine/