Олеся Граур - о первом заезде на ОИ-2022: Считаю, что не все так плохо (видео)

Олеся Граур. Фото: Самат Торекул

Казахстанская могулистка Олеся Граур прокомментировала свое выступление в первой квалификации ОИ-2022 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что по итогам первого отбора Олеся заняла 23 место, набрав 57.18 баллов. К сожалению, данный результат не позволил ей преодолеть квалификацию с первой попытки.

"Немного "накосячила" на входе в трассу после первого прыжка. Но я считаю, что не все так плохо. Праздник Олимпиады ощущается" - прокомментировала свой заезд Граур корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, что могулистки первыми из казахстанских спортсменов вышли на старт Олимпиады-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954483-olesya-graur-o-pervom-zaezde-na-oi-2022-schitayu-chto-ne-vse-tak-ploho-video/