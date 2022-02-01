"Чувствую волнение": Абзал Ажгалиев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2022

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Капитан и лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев рассказал о своей подготовке к зимней Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

"Мы уже начали тренировки в Пекине. Как спортсмен чувствую волнение перед соревнованиями", — говорит Абзал Ажгалиев.

Он считает, что в целом хорошо подготовился к главному событию четырехлетия и призвал болельщиков поддерживать их. Также спортсмен оценил комплекс, в котором он будет выступать.

"Мне понравился лед комплекса в Пекине. Думаю, на этой арене будут установлены новые рекорды", - сказал Абзал Ажгалиев.

В завершение казахстанский спортсмен добавил, что тренеры помогают каждому спортсмену в подготовке к соревнованиям.

"Тренеры дают советы и наставления по тактике и тренировкам каждому спортсмену", — сказал он.

Стоит отметить, что соревнования по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 16 февраля.

Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова будут представлять страну в этом виде спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954118-chuvstvuyu-volnenie-abzal-azhgaliev-rasskazal-o-podgotovke-k-olimpiade-2022/