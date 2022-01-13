МОК пообещал на Олимпиаде в Пекине более строгие антиковидные меры, чем в Токио

Китай готовится к Олимпиаде-2022. Фото: JADE GAO/AFP via Getty Images

Операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре заявил, что антиковидные меры на предстоящей Олимпиаде в Пекине будут жестче, чем на Играх в Токио, передает ТАСС.

По его словам, все участники Олимпиады должны быть полностью привиты.

"По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой "замкнутой системе" теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого", – пояснил Дюкре.

Кроме того, на Играх в Пекине будут разрешены только определенные типы масок.

"Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира", – отметил он.

Ранее стало известно, что спортсменов на Олимпиаде в Пекине не дисквалифицируют за COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1950867-mok-poobeschal-na-olimpiade-v-pekine-bolee-strogie-antikovidnye-mery-chem-v-tokio/