МОК пообещал на Олимпиаде в Пекине более строгие антиковидные меры, чем в Токио

Операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре заявил, что антиковидные меры на предстоящей Олимпиаде в Пекине будут жестче, чем на Играх в Токио, передает ТАСС.
По его словам, все участники Олимпиады должны быть полностью привиты.
"По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой "замкнутой системе" теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого", – пояснил Дюкре.
Кроме того, на Играх в Пекине будут разрешены только определенные типы масок.
"Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира", – отметил он.
Ранее стало известно, что спортсменов на Олимпиаде в Пекине не дисквалифицируют за COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1950867-mok-poobeschal-na-olimpiade-v-pekine-bolee-strogie-antikovidnye-mery-chem-v-tokio/