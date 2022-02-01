Команда Казахстана по шорт-треку готова удивить всех на Олимпиаде-2022

Ольга Тихонова. Фото: instagram.com/tikhonova.kz/

Команда Казахстана по шорт-треку намерена громко заявить о себе на Олимпиаде в Пекине, передает NUR.KZ.

Отметим, что на зимних Играх-2022 честь страны в этом виде спорта будут защищать Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Яна Хан и Ольга Тихонова.

В текущем сезоне наши шорт-трекисты добились ряд высоких результатов. Поэтому мы вправе ожидать от национальной команды исторической олимпийской медали.

Самым опытным из этого списка является Абзал Ажгалиев. Он - победитель этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и серебряный призер этапа Кубка мира в Минске.

Отметим, что Абзал вторую Олимпиаду подряд станет знаменосцем сборной Казахстана.

Также достаточно опыта у Дениса Никишы. Он побеждал на этапе Кубка мира в Минске и был серебряным призером в Канныне. Для Дениса Олимпиада в Пекине станет третьей в карьере.

Адиль Галиахметов уже добился успеха в нынешнем сезоне. На этапе Кубка мира в Пекине казахстанец сумел завоевать серебряную медаль. Надеемся, что на Олимпиаде-2022 он сможет повторить свой результат.

У женщин результаты скромнее. Ольга Тихонова не раз выходила в полуфиналы этапов Кубка мира. Но зацепиться за медали пока ей не удалось.

Яна Хан - новое лицо в команде Казахстана по шорт-треку. Она представит страну в смешанной эстафете. Для Яны это будет первая Олимпиада в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954045-komanda-kazahstana-po-short-treku-gotova-udivit-vseh-na-olimpiade-2022/