"Почувствуйте разницу": олимпийскую форму Казахстана и Кыргызстана сравнили в Сети

Олимпийская зимняя форма РК (слева) и КР (справа). Коллаж NUR.KZ: olympic.kz / 24.kg

Пользователи соцсетей сравнивают олимпийскую форму, сшитую для членов сборных Казахстана и Кыргызстана. В ней спортсмены будут участвовать в традиционных зимних играх.

О таком сравнении рассказало кыргызстанское издание 24.kg. Указывается, что коллаж обычно сопровождается подписью: "Почувствуйте разницу".

По информации Национального Олимпийского комитета Кыргызстана, форма их спортсменов бесплатно предоставлена партнером – китайской фирмой Tectop. НОК и Tectop сотрудничают с 2018 года, а форма для зимних Олимпийских игр в Пекине заказана в ходе подготовки к соревнованиям летом 2021 года.

На фотографии выше (справа) – Игорь Борисов, главный тренер горнолыжника Максима Гордеева, единственного спортсмена, который будет представлять Кыргызстан на Играх-2022. По информации издания, он выступит 16 февраля. Сами же игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Также издание опубликовало комментарий Федерации лыжного спорта Кыргызстана касательно комплекта парадной формы.

"Мучает вопрос, неужели единственный спортсмен от Кыргызстана заслуживает такой парадной формы? Кажется, чиновникам должно быть стыдно. Очередное пугало в огород!" – подписали снимок в федерации.

Напомним, форму, в которой будет участвовать наша команда, Олимпийский комитет РК представил еще на прошлой неделе.

На экипировке команды присутствует слово на казахском языке "Qazaqstan", а также национальный орнамент. Дизайнером выступил россиянин Дмитрий Шишкин.

Накануне стало известно, что казахстанские спортсмены прибыли в Пекин для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953624-pochuvstvuyte-raznitsu-olimpiyskuyu-formu-kazahstana-i-kyrgyzstana-sravnili-v-seti/