Чемпионат КХЛ продолжится после Олимпиады-2022 в Пекине

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы, пишет сайт КХЛ.

КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов Лиги.

Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1953589-chempionat-khl-prodolzhitsya-posle-olimpiady-2022-v-pekine/