"Наша главная надежда": Юлия Галышева в форме олимпийской сборной восхитила фанатов

Юлия Галышева. Фото: instagram.com/galysheva_yuka

Казахстанские спортсмены прибыли в Пекин для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх. Одна из главных надежд Казахстана на медаль - Юлия Галышева - поделилась с болельщиками коротким видео, представ в форме сборной страны.

Недавно Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны. Дизайнером выступил российский дизайнер и основатель бренда SHISHKIN Дмитрий Шишкин.

На экипировке команды фигурирует обозначение страны на казахском языке - "Qazaqstan". Форму выпустила отечественная компания ZIBROO.

Накануне Юлия Галышева решила продемонстрировать своим болельщикам новую форму со всех ракурсов. Прибывшая в Пекин спортсменка поделилась на своей странице в Instagram свежим видеоотчетом.

"Краткий обзор Олимпийской формы 2022", - гласит лаконичная подпись к видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Как известно, Галышева покажет свои силы в состязаниях по фристайл-могулу.

Ранее сообщалось, что процесс создания экипировки занял больше года. Главными экспертами при этом также были сами спортсмены, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям.

В свою очередь болельщики пожелали удачи Юлии Галышевой и не поскупились на похвалу в комментариях. Для многих спортсменка остается главной медальной надеждой страны.

"Удачи, Юлия, будем держать кулачки за тебя", "Огонь", "Модная! Давай, удачи на играх, на тебя одна надежда", " Победы, Юля", "Удачи, мы все будем болеть за тебя!", "Ты - лучшая", "Красавица", "Все будет хорошо, так держать", "Молодец, успехов тебе",

"Впервые, по-моему мне так нравится форма", "Огонь, Юля, в такой форме теперь только золото нужно", "Ты просто бомба", "Наша главная надежда", - отреагировали пользователи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953441-nasha-glavnaya-nadezhda-yuliya-galysheva-v-forme-olimpiyskoy-sbornoy-voshitila-fanatov/