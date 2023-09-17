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Шавкат Рахмонов намекнул, когда состоится его следующий бой

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Шавкат Рахмонов, файтер
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов намекнул в социальной сети Х (ранее Twitter) поклонникам, когда может состояться его следующий бой.

"Я все еще могу принять участие в UFC 294 или UFC 295", – сообщил Шавкат Рахмонов.

По информации на официальном сайте Ultimate Fighting Championship, UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, а UFC 295 – 11 ноября в Нью-Йорке.

Недавно Рахмонов посетил футбольный матч между Казахстаном и Северной Ирландией, где встретился с Геннадием Головкиным, сделав совместное фото.

Напомним, в начале августа американский боец Келвин Гастелум отменил бой с Шавкатом Рахмоновым, который был запланирован на 16 сентября, из-за травмы. Вскоре после этого казахстанский боец согласился на поединок с Дастином Порье. Одновременно с этим Кевин Холланд изъявил желание побороться с нашим спортсменом.

В середине августа UFC нашла замену сорванному бою с Рахмоновым. В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе состоится бой американца Кевина Холанда и австралийца Джека Делла Мадалены.

Недавно последний бросил Рахмонову вызов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036916-shavkat-rahmonov-nameknul-kogda-sostoitsya-ego-sleduyuschiy-boy/

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