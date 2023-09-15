Шавкату Рахмонову бросил вызов топовый боец среднего веса

Австралийский боец Джек Делла Маддалена назвал Шавката Рахмонова чемпионом и снова бросил вызов казахстанскому файтеру, передает NUR.KZ со ссылкой на TSN Sports.

"Я думаю, что с Шавкатом был бы хороший бой. Я хотел бы испытать себя против него и думаю, что смогу побить его. Это просто вызов. Я хочу бросить вызов самому себе. Хочу драться с лучшими из возможных соперников, и я думаю, что он чемпион, поэтому я выбрал его.

UFC сказали мне, что хотят устроить турнир с моим участием, Стивеном Томпсоном, Шавкатом и Кевином Холландом. Сделать это в одну ночь, как мини-турнир. Но почему-то не сложилось. Не знаю, что произошло. Мне предложили Кевина, я сказал "Да"... Предполагаю, что бой с Гастелумом был тем, к чему они шли, так что посмотрим, что будет", - заявляет журналисту Маддалена.

17 сентября Маддалена проведет бой против Кевина Холланда. Это противостояние стало заменой отмененному бою Рахмонова и Гастелума.

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