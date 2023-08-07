Шавкат Рахмонов готов провести бой с Дастином Порье

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) согласился провести поединок с известным американским файтером Дастином Порье (29-8), передает NUR.KZ.

Дастин Порье сделал заявление в Twitter, что поднимается в полусредний дивизион. На что Шавкат Рахмонов, занимающий шестую строчку рейтинга UFC, заявил о готовности встретиться с ним в октагоне коротким ответом - "OK".

Ранее у "Номада" сорвался бой с другим американцем Кевином Гастелумом, который должен был пройти в Лас-Вегасе 17 сентября. Соперник Рахмонова во время тренировочных спаррингов получил травму и снялся с турнира.

Что касается Порье, то он 30 июля досрочно проиграл в главном событии турнира UFC 291 Джастину Гейтжи. Дастина отправили в нокаут во втором раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031543-shavkat-rahmonov-gotov-provesti-boy-s-dastinom-pore/