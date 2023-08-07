Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шавкат Рахмонов готов провести бой с Дастином Порье

Опубликовано:

Боец Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) согласился провести поединок с известным американским файтером Дастином Порье (29-8), передает NUR.KZ.

Дастин Порье сделал заявление в Twitter, что поднимается в полусредний дивизион. На что Шавкат Рахмонов, занимающий шестую строчку рейтинга UFC, заявил о готовности встретиться с ним в октагоне коротким ответом - "OK".

Ранее у "Номада" сорвался бой с другим американцем Кевином Гастелумом, который должен был пройти в Лас-Вегасе 17 сентября. Соперник Рахмонова во время тренировочных спаррингов получил травму и снялся с турнира.

Что касается Порье, то он 30 июля досрочно проиграл в главном событии турнира UFC 291 Джастину Гейтжи. Дастина отправили в нокаут во втором раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031543-shavkat-rahmonov-gotov-provesti-boy-s-dastinom-pore/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.