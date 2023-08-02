Келвин Гастелум отменил бой с Шавкатом Рахмоновым

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Американский боец Келвин Гастелум объявил об отмене боя с Шавкатом Рахмоновым, который был запланирован на 16 сентября, из-за травмы, передает NUR.KZ.

Об отмене или переносе поединка Гастелум сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что получил травму носа, которую показал в опубликованном видео.

"Срочные новости! К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/отложен", – написал американец.

При этом сам Рахмонов отреагировал на это на своей странице в .

“Пиньята, я согласился драться с тобой на твоей территории в День независимости Мексики на арене, полной твоих сторонников, и это не моя проблема, что ты не можешь сделать это сейчас. Твоя очередь согласиться сразиться со мной на моей территории в Абу-Даби на турнире UFC 294! Или ты только сейчас понял, что это была плохая идея?” – заявил казахстанский боец.

Напомним, что бой между Рахмоновым и Гастелумом должен был состояться 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena.

Ранее Келвин Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова и заявил, что нанесет ему первое поражение в карьере. Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в ММА (все досрочно). На счету 31-летнего американца 21 победа и восемь поражений.

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков давал прогноз на поединок казахстанца Шавката Рахмонова против американца Келвина Гастелума.

"Рахмонов – это другой уровень. Мне кажется, он выйдет и съест Гастелума. Да, Келвин дрался с топовыми бойцами, но мы знаем, что Шавкат на другом уровне. Он заряжен и не позволяет снизить оборотов в своей подготовке", – говорил Штырков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030927-kelvin-gastelum-otmenil-boy-s-shavkatom-rahmonovym/