Кевин Холланд готов заменить Гастелума в бою с Шавкатом Рахмоновым

Кевин Холланд. Фото: Amy Kaplan/Icon Sportswire via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд готов заменить травмированного Келвина Гастелума и встретиться с Шавкатом Рахмоновым 16 сентября на турнире UFC Fight Night, передает Youtube-канал The Schmo.

По словам Кевина, он готов подраться с Рахмоновым за обычный гонорар и грузовик с тако.

"Шавкат - настоящий зверь. Он не знает поражений, и я с радостью выйду на замену и подерусь с ним. Все, что мне нужно - это мой обычный гонорар и грузовик с тако. Это 16 сентября, День независимости Мексики, так что пусть платят мне обычный гонорар и подгонят грузовик с тако", - заявил Холланд.

Напомним, что не так давно Келвин Гастелум из-за травмы носа снялся с поединка против Шавката Рахмонова. Бой между бойцами был запланирован на 16 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031590-kevin-holland-gotov-zamenit-gasteluma-v-boyu-s-shavkatom-rahmonovym/