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UFC нашли замену бою Шавката Рахмонова

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Мировой промоушен решил заменить сорванный бой казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) в UFC Fight Night 227 и выбрали новое соглавное событие в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ, со ссылкой на Twitter медиа-издания MMA Orbit.

Соглавным событием ивента, который пройдет в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе, теперь станет бой американца Кевина Холанда (25-9) и австралийца Джека Делла Мадалены (15-2).

Изначально, соглавным событием должен был стать поединок Шавката Рахмонова и американского файтера Кевина Гастелума (18-8), но последний получил травму и снялся с ивента.

Теперь остается неясным найдут ли UFC нового соперника для казахстанца или перенесут бой с Кевином Гастелумом на другую подходящую дату.

Ранее Рахмонов ответил на вызов другого американского файтера Дастина Порье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032758-ufc-nashli-zamenu-boyu-shavkata-rahmonova/

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