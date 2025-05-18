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ЧМ-2025 по хоккею, матч Казахстан — США, 18 мая: прямая трансляция, время начала

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Казахстанский хоккеист Вячеслав Колесников
Вячеслав Колесников. Фото: Казахстанская федерация хоккея

В воскресенье, 18 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет предпоследний шестой матч на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой с американцами.

Во сколько начнется матч?

Команды выступают в группе В, матчи которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очная встреча состоится в первом временном слоте дня и начнется в 16:20 по местному времени (19:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1. Во втором туре казахстанцы забили первыми, но в итоге уступили немцам — 1:4. В третьем матче команда Олега Болякина потерпела поражение от венгров (2:4), в четвертом — от датчан (1:5), в пятом была разгромлена чехами (1:8).

Сборная Казахстана с тремя очками занимает седьмое место в таблице, опережая только Норвегию, у которой один балл. Отечественная команда рискует вылететь из элитного дивизиона — это произойдет, если она финиширует последней в группе.

Американцы стартовали на турнире с двух крупных побед — над Данией (5:0) и Венгрией (6:0). Затем сборная США потерпела единственное на данный момент поражение — от Швейцарии (0:3). После этого американцы выиграли два матча подряд — с Норвегией (6:5, в овертайме) и Германией (6:3). С 11 очками сборная США идет на третьей позиции и пока не обеспечила себе участие в плей-офф.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В выступают Казахстан, Германия, Норвегия, Дания, Венгрия, США, Словакия и Швейцария. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Участие в плей-офф себе уже обеспечили сборные Швейцарии, Швеции, Канады, Финляндии и Чехии. Норвегия, Франция, Словения, Венгрия и Казахстан точно не выйдут из групп.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательную заявку национальной команды вошли 22 полевых игрока и три вратаря. Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Олег Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246148-chm-2025-po-hokkeyu-match-kazahstan-ssha-18-maya-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala/