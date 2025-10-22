"Обошли три команды": какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после игры с "Пафосом"

Вчера "Кайрат" сыграл с кипрским "Пафосом". Сегодня стало известно, какое место алматинская команда занимает в турнирной таблице Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Вчера в рамках третьего тура общего этапа встретились команды "Кайрат" и "Пафос". Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей.

Сегодня, 22 октября, на сайте УЕФА обновили рейтинг команд по итогам игрового дня. Так, алматинский "Кайрат" после получения первого очка переместился на 33-ю строчку, обойдя португальскую "Бенфику", испанский "Атлетик" и нидерландский "Аякс".

Лидерские позиции занимают французский "ПСЖ", итальянский "Интер" и английский "Арсенал". Третий тур завершится в среду.

Добавим, главный тренер казахстанского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции прокомментировал матч с кипрской командой. Итоги игры также подвел главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо.

Ранее мы сообщали, что после того, как на выезде алматинцы проиграли "Спортингу" со счетом 1:4, а дома уступили мадридскому "Реалу" со счетом 0:5, казахстанский клуб занимал последнее, 36-е, место в турнирной таблице.

