"Пафос" показал красоту Алматы, поделившись атмосферным видео из Казахстана
Опубликовано:
Пресс-служба кипрского футбольного клуба "Пафос" поделилась на своей странице в Instagram видеороликом на фоне достопримечательностей Алматы, передает NUR.KZ.
На кадрах видна атрибутика "Пафоса" на фоне алматинских достопримечательностей — у памятника в парке "Тәуелсіздік таңы", копии Эйфелевой башни у Французского дома и монумента на площади Независимости Алматы.
"Вайб "Пафоса" в самом центре Алматы. Сегодня вечером дебютанты войдут в историю", — говорится в подписи к посту.
В комментариях пользователи из Казахстана поприветствовали футболистов и их команду.
Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.
Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо ранее подвел итоги матча, отметив, что "Кайрат" - агрессивная команда.
