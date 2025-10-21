Тренер "Пафоса": Мы не дали "Кайрату" показать их лучший футбол

Главный тренер кипрского "Пафоса" Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча Лиги чемпионов УЕФА с казахстанским "Кайратом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Алматы в рамках третьего тура общего этапа. Матч завершился нулевой ничьей, при этом "Пафос" с четвертой минуты играл в меньшинстве из-за прямой красной карточки.

"Конечно, жаль, что случилось удаление. Мы планировали провести игру по-другому, хотели набрать три очка. Но мы хорошо защищались, и у нас было 3-4 качественных шанса для того, чтобы забить и добыть победу. Матч показал, что у моих игроков есть характер, в нашей команде есть личности. Думаю, мы достойно боролись, а результат для нас удовлетворительный. Наши футболисты не сдавались и показывали качественный футбол, когда это было возможно.

Мы разрабатывали наш геймплан, зная, что "Кайрат" — агрессивная команда. Хотели начать активно, но не смогли реализовать геймплан [из-за удаления]. Однако мы сумели адаптироваться и провести хороший матч. Мы знаем наш уровень. "Кайрат" показывал примерно такой же футбол, как и мы. Конечно, мы могли уехать с тремя очками, но Лига чемпионов — особенный турнир, где случается разное", — сказал Карседо.

Испанский специалист отметил, что его команда не позволила "Кайрату" показать максимум.

"У вас хорошая команда. Мы знали, что это будет непростой матч с соответствующей атмосферой на стадионе, быстрой игрой. Сложно выделить кого-то одного в составе соперника. Но "Кайрат" не сыграл в свой футбол, так как мы не дали этого сделать, играя компактно и создавая шансы в контратаках. Считаю, у нас была возможность победить. Конечно, хотелось бы играть 11 на 11, чтобы продемонстрировать наш истинный уровень. Я настраивал игроков на то, чтобы они показали характер и дали бой — это удалось", — добавил Карседо.

"Пафос" с двумя очками занимает 26-е место на общем этапе Лиги чемпионов. Кипрская команда, как и "Кайрат", впервые выступает в основной сетке главного еврокубка.

