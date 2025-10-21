"Несколько раз нас простили": тренер "Кайрата" высказался об историческом матче Лиги чемпионов

Главный тренер казахстанского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции прокомментировал матч с кипрским "Пафосом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился со счетом 0:0. Ничья позволила "Кайрату" набрать первое в истории очко в Лиге чемпионов.

При этом "Пафос" почти весь матч провел в меньшинстве. Уже на четвертой минуте полузащитник гостей Жоау Коррейя получил прямую красную карточку.

"Поздравляем всех болельщиков с первым набранным очком на общем этапе Лиги чемпионов! То преимущество, которое мы получили в начале встречи, должны были реализовывать. Конечно, расстроены тем, что не получилось. Но надо отдать должное сопернику — очень грамотный, квалифицированный. В матче с "Олимпиакосом" они тоже долгое время играли в меньшинстве, у них есть такой опыт. Сегодня они не только грамотно оборонялись в меньшинстве, но и создали моменты у наших ворот. Где-то нам повезло, плюс большая заслуга [вратаря] Темирлана Анарбекова — ему благодарность.

Мы же пытались рисковать в атаке. 22 удара нанесли... Должны были сделать так, чтобы хотя бы один залетел. Но соперник грамотно оборонялся, вылетал на контратаках. Несколько раз они нас простили", — сказал Уразбахтин.

Казахстанский специалист добавил, что "Кайрат" стремится выигрывать каждый матч и не отсиживаться в защите.

"Будем двигаться мелкими шагами. Думаю, победы к нам еще придут. Хотелось бы поблагодарить игроков за самоотдачу, желание, настрой, который они показали. Также отмечу болельщиков. Приятно, что они пришли на фоне разговоров про проблемы с реализацией билетов. Смотрим в будущее с оптимизмом.

Мы не прогнозируем, сколько очков нам нужно набрать [в Лиге чемпионов]. Готовимся к каждому матчу, хотим себя проявить. Ставим задачу выигрывать каждый матч и не бояться, не сидеть в обороне. Если мы будем играть смело, проявлять характер, то очки придут. Нам нужно приобретать опыт больших матчей, потому что обычно мы варимся в своем соку в чемпионате. Неоднократно говорил, что все наши клубы должны ставить задачу выйти в групповые стадии еврокубков. Отсюда будет развитие и нашего чемпионата, и футболистов, и сборной Казахстана", — заключил Уразбахтин.

Ранее итоги матча между "Кайратом" и "Пафосом" подвел главный тренер кипрской команды Хуан Карлос Карседо.

