"Кайрат" в большинстве сыграл вничью с "Пафосом" и набрал первое очко в Лиге чемпионов
Футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура общего этапа. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился нулевой ничьей.
Уже в дебюте встречи гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил кабо-вердинский полузащитник Жоау Коррейя (4 минута). За оставшееся время "Кайрат" не смог реализовать численное преимущество.
"Пафос" же поразил ворота хозяев поля на 72-й минуте. Однако гол был отменен, так как рефери на VAR зафиксировали офсайд.
Через несколько минут израильский полузащитник "Кайрата" Офри Арад пробил в штангу ворот соперника.
Ничья позволила "Кайрату" набрать первое в истории очко в Лиге чемпионов. С одним баллом алматинцы поднялись с 36-й на 33-ю позицию.
"Пафос" с двумя очками занимает 26-е место. Для действующих чемпионов Кипра, как и для казахстанского клуба, это дебютный сезон в основной стадии главного еврокубка.
В четвертом туре "Кайрат" 5 ноября на выезде сыграет с итальянским "Интером". В прошлом сезоне миланцы дошли до финала Лиги чемпионов.
