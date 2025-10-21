"Барселона", "Арсенал", "Интер" и "ПСЖ" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Барселона", "Арсенал", "Интер" и "ПСЖ" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

      Опубликовано:

      Шведский футболист Виктор Дьекереш
      Виктор Дьекереш. Фото: Justin Setterfield/UEFA via Getty Images

      Во вторник, 21 октября, стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ подводит финальные итоги игрового дня, в котором принял участие и алматинский "Кайрат".

      В одном из центральных матчей английский "Арсенал" (Лондон) на своем поле разгромил испанский "Атлетико" (Мадрид) со счетом 4:0. По мячу забили защитник Габриэл Магальяйнс (57 минута) и форвард Габриэл Мартинелли (64), затем дубль оформил нападающий Виктор Дьекереш (67, 70).

      Еще одна крупная победа была зафиксирована в матче итальянского "Интера". Миланцы на выезде обыграли бельгийский "Юнион" из Брюсселя со счетом 4:0. По мячу забили защитник Дензел Думфрис, полузащитник Хакан Чалханоглу (с пенальти) и форварды Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

      Отметим, что "Арсенал" и "Интер" станут соперниками казахстанского "Кайрата" по общему этапу. С обоими грандами алматинцы сыграют на выезде.

      В число следующих соперников "Кайрата" входит и греческий "Олимпиакос". В третьем туре команда из Пирея на выезде уступила испанской "Барселоне" со счетом 1:6. У каталонцев хет-трик оформил полузащитник Фермин Лопес, дубль — форвард Маркус Рэшфорд, а еще один мяч забил вингер Ламин Ямаль (с пенальти). Автором единственного гола гостей стал Айюб Эль-Кааби (с пенальти).

      Французский "ПСЖ" на выезде разгромил немецкий "Байер" со счетом 7:2. У парижан дубль оформил вингер Дезире Дуэ, еще по мячу забили форварды Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, защитники Вильям Пачо и Нуну Мендеш, а также хавбек Витинья. У леверкузенцев дубль оформил полузащитник Алеш Гарсия, реализовавший один пенальти.

      Кроме того, в матче случилось два удаления. У "ПСЖ" красную карточку получил защитник Илья Забарный, у "Байера" — полузащитник Роберт Андрих.

      Полные результаты игрового дня 21 октября:

      • "Барселона" (Испания) — "Олимпиакос" (Греция). 6:1
      • "Кайрат" (Казахстан) — "Пафос" (Кипр). 0:0
      • "Байер" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). 2:7
      • "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) — "Бенфика" (Португалия). 3:0
      • "Копенгаген" (Дания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 2:4
      • "Юнион" (Бельгия) — "Интер" (Италия). 0:4
      • "Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). 0:2
      • "ПСВ" (Нидерланды) — "Наполи" (Италия). 6:2
      • "Арсенал" (Англия) — "Атлетико" (Испания). 4:0

      Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.