"Барселона", "Арсенал", "Интер" и "ПСЖ" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

Во вторник, 21 октября, стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ подводит финальные итоги игрового дня, в котором принял участие и алматинский "Кайрат".

В одном из центральных матчей английский "Арсенал" (Лондон) на своем поле разгромил испанский "Атлетико" (Мадрид) со счетом 4:0. По мячу забили защитник Габриэл Магальяйнс (57 минута) и форвард Габриэл Мартинелли (64), затем дубль оформил нападающий Виктор Дьекереш (67, 70).

Еще одна крупная победа была зафиксирована в матче итальянского "Интера". Миланцы на выезде обыграли бельгийский "Юнион" из Брюсселя со счетом 4:0. По мячу забили защитник Дензел Думфрис, полузащитник Хакан Чалханоглу (с пенальти) и форварды Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

Отметим, что "Арсенал" и "Интер" станут соперниками казахстанского "Кайрата" по общему этапу. С обоими грандами алматинцы сыграют на выезде.

В число следующих соперников "Кайрата" входит и греческий "Олимпиакос". В третьем туре команда из Пирея на выезде уступила испанской "Барселоне" со счетом 1:6. У каталонцев хет-трик оформил полузащитник Фермин Лопес, дубль — форвард Маркус Рэшфорд, а еще один мяч забил вингер Ламин Ямаль (с пенальти). Автором единственного гола гостей стал Айюб Эль-Кааби (с пенальти).

Французский "ПСЖ" на выезде разгромил немецкий "Байер" со счетом 7:2. У парижан дубль оформил вингер Дезире Дуэ, еще по мячу забили форварды Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, защитники Вильям Пачо и Нуну Мендеш, а также хавбек Витинья. У леверкузенцев дубль оформил полузащитник Алеш Гарсия, реализовавший один пенальти.

Кроме того, в матче случилось два удаления. У "ПСЖ" красную карточку получил защитник Илья Забарный, у "Байера" — полузащитник Роберт Андрих.

Полные результаты игрового дня 21 октября:

"Барселона" (Испания) — "Олимпиакос" (Греция). 6:1



"Байер" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). 2:7

"Ньюкасл Юнайтед" (Англия) — "Бенфика" (Португалия). 3:0

"Копенгаген" (Дания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 2:4

"Юнион" (Бельгия) — "Интер" (Италия). 0:4

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). 0:2

"ПСВ" (Нидерланды) — "Наполи" (Италия). 6:2

"Арсенал" (Англия) — "Атлетико" (Испания). 4:0

Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

