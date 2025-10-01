Куртуа отметил Шерхана Калмурзу после матча "Кайрат" — "Реал"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча, передает NUR.KZ.

Один из лучших голкиперов мира в своем Instagram поделился впечатлениями о прошедшей в Алматы игре.

"Очень убедительная игра для того, чтобы добиться большой победы. Очень волнительно — выйти с капитанской повязкой лучшего клуба в мире!" - написал Тибо.

На одном из фото он беседует с 18-летним голкипером "Кайрата" Шерханом Калмурзой. Капитан "Реала" отметил юного футболиста в своей публикации.

Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.