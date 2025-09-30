"Ливерпуль" сенсационно проиграл, следующего соперника "Кайрата" разгромили: итоги дня в Лиге чемпионов
Во вторник, 30 сентября, стартовал второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ подводит финальные итоги игрового дня, в котором принял участие и алматинский "Кайрат".
Один из главных фаворитов Лиги чемпионов потерпел сенсационное поражение. Английский "Ливерпуль" на выезде уступил турецкому "Галатасараю" со счетом 0:1. Единственный мяч с пенальти забил нигерийский форвард стамбульцев Виктор Осимхен (16 минута).
Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ итальянский "Интер" (Милан) разгромил на своем поле чешскую "Славию" (Прага) со счетом 3:0. Дубль оформил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес (30, 65), еще один мяч забил нидерландский защитник Дензел Думфрис (34).
Еще один разгром был зафиксирован в домашнем матче кипрского "Пафоса" с немецкой "Баварией" (1:5). В составе мюнхенцев дубль оформил английский форвард Харри Кейн (15, 34), еще по мячу забили португальский защитник Рафаэл Геррейру (20), сенегальский нападающий Николас Джексон (31) и французский вингер Майкл Олисе (68). Автором единственного гола хозяев поля стал хорватский полузащитник Мислав Оршич (45).
Отметим, что "Пафос" станет следующим соперником казахстанского "Кайрата". Их матч в рамках третьего тура пройдет в Алматы 21 октября.
Полные результаты игрового дня 30 сентября:
- "Аталанта" (Италия) — "Брюгге" (Бельгия). 2:1
- "Кайрат" (Казахстан) — "Реал Мадрид" (Испания). 0:5
- "Марсель" (Франция) — "Аякс" (Нидерланды). 4:0
- "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия). 1:0
- "Атлетико" (Испания) — "Айнтрахт" (Германия). 5:1
- "Интер" (Италия) — "Славия" (Чехия). 3:0
- "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия). 2:2
- "Пафос" (Кипр) — "Бавария" (Германия). 1:5
- "Челси" (Англия) — "Бенфика" (Португалия). 1:0
Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.
