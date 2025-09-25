На недовольство казахстанцев ценами на билеты на матч "Кайрат" – "Реал" ответили в МНЭ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      На недовольство казахстанцев ценами на билеты на матч "Кайрат" – "Реал" ответили в МНЭ

      Опубликовано:

      Центральный стадион Алматы
      Центральный стадион Алматы. Фото: акимат Алматы

      Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах сената прокомментировал стоимость билетов на матч "Кайрата" с "Реалом", передает корреспондент NUR.KZ.

      Ранее сообщалось, что цены доходили до 250 тыс. тенге за один билет. В министерстве заявили, что не влияют на цены.

      "Это рынок. Фанаты есть, они берут билеты независимо от стоимости. То есть, они живут этим. Поэтому, на мой взгляд, если у человека есть возможность - он купит", - заявил Амрин.

      Он добавил, что не согласен со словами казахстанцев о том, что стадион далеко не в идеальном состоянии.

      "Не согласен с этим. Наши стадионы соответствуют. Если бы не соответствовали, то, наверное, бы этого матча не состоялось. Прежде чем такие матчи проводить, обязательно проверяют на предмет соответствия вот этим стандартам. Если он не соответствует, соответственно, и матча не будет", - пояснил он.

      Свежая публикация по теме:
      "Забронировали весь": что происходит в отеле, где остановился "Реал" в Алматы (видео)

      Ранее сообщалось, что цены на матч варьировались в зависимости от расположения трибуны. Максимальная цена - 250 тыс. тенге.

      • Северная/Южная трибуны - 75 тыс. тенге;
      • Восточная трибуна - 150 тыс. тенге;
      • Западная трибуна - 250 тыс. тенге;
      • Западная трибуна (1-9 сектора, 1-2 ряды) - 30 тыс. тенге.

      Напомним, 23 сентября в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

      Уже на следующий день в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

      К слову, ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.