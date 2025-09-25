На недовольство казахстанцев ценами на билеты на матч "Кайрат" – "Реал" ответили в МНЭ

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах сената прокомментировал стоимость билетов на матч "Кайрата" с "Реалом", передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что цены доходили до 250 тыс. тенге за один билет. В министерстве заявили, что не влияют на цены.

"Это рынок. Фанаты есть, они берут билеты независимо от стоимости. То есть, они живут этим. Поэтому, на мой взгляд, если у человека есть возможность - он купит", - заявил Амрин.

Он добавил, что не согласен со словами казахстанцев о том, что стадион далеко не в идеальном состоянии.

"Не согласен с этим. Наши стадионы соответствуют. Если бы не соответствовали, то, наверное, бы этого матча не состоялось. Прежде чем такие матчи проводить, обязательно проверяют на предмет соответствия вот этим стандартам. Если он не соответствует, соответственно, и матча не будет", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что цены на матч варьировались в зависимости от расположения трибуны. Максимальная цена - 250 тыс. тенге.

Северная/Южная трибуны - 75 тыс. тенге;

- 75 тыс. тенге; Восточная трибуна - 150 тыс. тенге;

- 150 тыс. тенге; Западная трибуна - 250 тыс. тенге;

- 250 тыс. тенге; Западная трибуна (1-9 сектора, 1-2 ряды) - 30 тыс. тенге.

Напомним, 23 сентября в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

Уже на следующий день в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

К слову, ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.

