"101 тыс. человек перед вами": сайт "Кайрата" обвалился после начала продаж билетов на матч с "Реалом"
В Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом", передает NUR.KZ. Пользователи Сети сообщают о больших очередях при попытке купить билеты.
Продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид", как и анонсировалось ранее, началась сегодня, 23 сентября в 17:00.
Накануне сообщалось, что один человек может купить только два билета - это делается для снижения рисков перепродажи. Кроме того, каждый билет будет привязываться к ИИН покупателя.
"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - было сказано в инструкции.
Сегодня пользователи Сети задолго до старта продаж заметили, что очередь достигла десятков тысяч человек. А уже в 17:03, через три минуты после начала продаж, группа Kris_p_almaty поделилась скриншотами из приложения, где перед покупателем находились уже более 101 тыс. человек.
"Примерно 150 тыс. человек хотят купить билеты на матч Кайрат-Реал Мадрид! Стадион рассчитан на 30 тыс. человек", - сказано в посте.
Корреспондент NUR.KZ также попытался приобрести билет на официальном сайте клуба "Кайрат", однако зайти на него не получилось - сайт выдает ошибку 502. Не получилось воспользоваться попыткой покупки и через официальное приложение клуба.
Некоторые болельщики в комментариях под постом клуба о старте продаж признались, что уже успели купить билет. Другие, напротив, жалуются на неработающую систему.
"Ни приложение, ни сайт, ничего не работает", "Все работает, успели купить", "Зашел ровно в 17:00, передо мной были 95 тыс. человек", "У всех тупит сайт?? Только честно напишите", - пишут болельщики.
Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.
В прошлом месяце казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".
Накануне стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы.
Недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.
