"101 тыс. человек перед вами": сайт "Кайрата" обвалился после начала продаж билетов на матч с "Реалом"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "101 тыс. человек перед вами": сайт "Кайрата" обвалился после начала продаж билетов на матч с "Реалом"

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Алматинский футбольный клуб "Кайрат"
      Алматинский футбольный клуб "Кайрат". Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      В Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом", передает NUR.KZ. Пользователи Сети сообщают о больших очередях при попытке купить билеты.

      Продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид", как и анонсировалось ранее, началась сегодня, 23 сентября в 17:00.

      Накануне сообщалось, что один человек может купить только два билета - это делается для снижения рисков перепродажи. Кроме того, каждый билет будет привязываться к ИИН покупателя.

      "После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - было сказано в инструкции.

      Сегодня пользователи Сети задолго до старта продаж заметили, что очередь достигла десятков тысяч человек. А уже в 17:03, через три минуты после начала продаж, группа Kris_p_almaty поделилась скриншотами из приложения, где перед покупателем находились уже более 101 тыс. человек.

      Свежая публикация по теме:
      Исторический год в казахстанском футболе: "Кайрат" в Лиге чемпионов, прорыв Сатпаева и приватизация

      "Примерно 150 тыс. человек хотят купить билеты на матч Кайрат-Реал Мадрид! Стадион рассчитан на 30 тыс. человек", - сказано в посте.

      Корреспондент NUR.KZ также попытался приобрести билет на официальном сайте клуба "Кайрат", однако зайти на него не получилось - сайт выдает ошибку 502. Не получилось воспользоваться попыткой покупки и через официальное приложение клуба.

      Некоторые болельщики в комментариях под постом клуба о старте продаж признались, что уже успели купить билет. Другие, напротив, жалуются на неработающую систему.

      "Ни приложение, ни сайт, ничего не работает", "Все работает, успели купить", "Зашел ровно в 17:00, передо мной были 95 тыс. человек", "У всех тупит сайт?? Только честно напишите", - пишут болельщики.

      Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.

      В прошлом месяце казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

      Накануне стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы.

      Недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.