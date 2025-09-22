jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Я не кассир": тренер "Кайрата" пожаловался на звонки из-за билетов на матч с "Реалом"

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Казахстанский футбольный тренер Рафаэль Уразбахтин
      Рафаэль Уразбахтин. Фото: Данияр Ахметов / Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом", передает корреспондент NUR.KZ.

      Действующие победители Казахстанской премьер-лиги примут испанскую команду 30 сентября на Центральном стадионе Алматы. Матч пройдет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

      По словам Уразбахтина, ажиотаж и повышенное внимание к игре сказывается и на нем.

      "По поводу билетов очень много спрашивают, звонят. Такое ощущение, что я кассир в футбольном клубе "Кайрат". Честно могу сказать, что я не кассир и не занимаюсь билетами. Мне бы для родных пару билетов взять — уже хорошо", — сказал казахстанский специалист.

      Также он добавил, что успешным результатом в матче с "Реалом" будет победа. При этом в первом туре Лиги чемпионов "Кайрат" на выезде уступил португальскому "Спортингу" со счетом 1:4.

      Свежая публикация по теме:
      Исторический год в казахстанском футболе: "Кайрат" в Лиге чемпионов, прорыв Сатпаева и приватизация
      "Но нам важно не зацикливаться на результате, а концентрироваться на самой игре. Если взять матч в Лиссабоне, то моментами мы неплохо выглядели. Ребята имели ряд моментов, которые могли реализовать. Один гол — уже большой прогресс с учетом силы соперника.
      Здесь же "Реал" — соперник еще выше уровнем. Хотелось бы, чтобы игра более целостная и не было провалов, как в прошлом матче, когда потеряли концентрацию. С такими соперниками нужно быть максимально свежими и сконцентрированными", — заключил Уразбахтин.

      Напомним, открытая продажа билетов на матч "Кайрата" и "Реала" стартует 23 сентября в 17:00 по казахстанскому времени. Ранее алматинский клуб сделал официальное заявление по этому поводу.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

