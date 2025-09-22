"Я не кассир": тренер "Кайрата" пожаловался на звонки из-за билетов на матч с "Реалом"
Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом", передает корреспондент NUR.KZ.
Действующие победители Казахстанской премьер-лиги примут испанскую команду 30 сентября на Центральном стадионе Алматы. Матч пройдет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
По словам Уразбахтина, ажиотаж и повышенное внимание к игре сказывается и на нем.
"По поводу билетов очень много спрашивают, звонят. Такое ощущение, что я кассир в футбольном клубе "Кайрат". Честно могу сказать, что я не кассир и не занимаюсь билетами. Мне бы для родных пару билетов взять — уже хорошо", — сказал казахстанский специалист.
Также он добавил, что успешным результатом в матче с "Реалом" будет победа. При этом в первом туре Лиги чемпионов "Кайрат" на выезде уступил португальскому "Спортингу" со счетом 1:4.
"Но нам важно не зацикливаться на результате, а концентрироваться на самой игре. Если взять матч в Лиссабоне, то моментами мы неплохо выглядели. Ребята имели ряд моментов, которые могли реализовать. Один гол — уже большой прогресс с учетом силы соперника.
Здесь же "Реал" — соперник еще выше уровнем. Хотелось бы, чтобы игра более целостная и не было провалов, как в прошлом матче, когда потеряли концентрацию. С такими соперниками нужно быть максимально свежими и сконцентрированными", — заключил Уразбахтин.
Напомним, открытая продажа билетов на матч "Кайрата" и "Реала" стартует 23 сентября в 17:00 по казахстанскому времени. Ранее алматинский клуб сделал официальное заявление по этому поводу.
