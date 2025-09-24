"Кайрат" оштрафовали в преддверии матча с "Реалом"
Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола применил санкции к алматинскому "Кайрату" и "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.
На очередном заседании на предмет нарушений рассматривался ряд матчей. В частности, была проанализирована игра в Алматы между "Кайратом" и "Актобе", которая прошла 14 сентября и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
В комитете отметили скандирование оскорбительных выражений в адрес соперников и судейской бригады со стороны болельщиков "желто-черных". Также было зафиксировано выбегание одного из зрителей на поле.
Таким образом, за "неподобающее поведение болельщиков команды, ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата" футбольный клуб "Кайрат" получил штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге).
За нецензурные высказывания болельщиков в адрес соперника наказан и "Актобе". Клуб получил штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге).
Напомним, "Кайрат" следующий матч проведет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. 30 сентября на Центральном стадионе Алматы команда примет испанский "Реал".
Как сообщили в "Кайрате", все билеты на игру с мадридцами проданы. При этом многие болельщики при попытках покупки столкнулись с проблемами.
