До 250 тыс. тенге: названа стоимость билетов на матч "Кайрата" с "Реалом" на стадионе в Алматы

Стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы, передает NUR.KZ.

Официальный сайт по продаже билетов на матч "Кайрата" с "Реалом" опубликовал инструкцию перед стартом продаж билетов на матч.

Сообщается, что цены варьируются в зависимости от расположения трибуны. Цена будет достигать 250 тыс. тенге.

Северная/Южная трибуны - 75 тыс. тенге;

- 75 тыс. тенге; Восточная трибуна - 150 тыс. тенге;

- 150 тыс. тенге; Западная трибуна - 250 тыс. тенге;

- 250 тыс. тенге; Западная трибуна (1-9 сектора, 1-2 ряды) - 30 тыс. тенге.

Также сообщается, что один человек может купить только два билета - это делается для снижения рисков перепродажи. Кроме того, каждый билет будет привязываться к ИИН покупателя.

"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - сказано в инструкции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.