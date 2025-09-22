До 250 тыс. тенге: названа стоимость билетов на матч "Кайрата" с "Реалом" на стадионе в Алматы
Опубликовано:
Стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы, передает NUR.KZ.
Официальный сайт по продаже билетов на матч "Кайрата" с "Реалом" опубликовал инструкцию перед стартом продаж билетов на матч.
Сообщается, что цены варьируются в зависимости от расположения трибуны. Цена будет достигать 250 тыс. тенге.
- Северная/Южная трибуны - 75 тыс. тенге;
- Восточная трибуна - 150 тыс. тенге;
- Западная трибуна - 250 тыс. тенге;
- Западная трибуна (1-9 сектора, 1-2 ряды) - 30 тыс. тенге.
Также сообщается, что один человек может купить только два билета - это делается для снижения рисков перепродажи. Кроме того, каждый билет будет привязываться к ИИН покупателя.
"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - сказано в инструкции.
Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".
В Сети публиковали кадры с реакцией игроков "Кайрата" на итоги жеребьевки в общем этапе Лиги чемпионов. Также в ФК "Кайрат" разъяснили порядок и сроки реализации билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в том числе - на игру с "Реалом".
Добавим, футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.
Португальский защитник "Кайрата" Луиш Мата после разгромного поражения "Спортингу" высказался о скором матче с мадридским "Реалом". А УЕФА тем временем включил сейв 18-летнего казахстанца в список лучших в Лиге чемпионов.
