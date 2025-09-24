"Кайрат" сделал заявление о проданных билетах на матч с мадридским "Реалом"

В пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты, передает NUR.KZ.

Как отметили в пресс-службе, все билеты на "Кайрат" - "Реал Мадрид" проданы. Сам матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе.

"Вход на территорию будет открыт с 18:45 - за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова", - заявили в клубе.

Накануне в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов. В прошлом месяце казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал". Накануне стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы. Недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

