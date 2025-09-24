Казахстанцам ответили на жалобы из-за билетов на матч "Кайрат" — "Реал Мадрид"

Компания Ticketon ответила на жалобы болельщиков о продаже билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид" - спрос был очень высокий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Freedom Ticketon.

Директор по коммуникациям Азамат Атагелді пояснил, что миллионы фанатов мечтали увидеть мировых звезд на поле Центрального стадиона Алматы.

"В пиковый момент на платформе находилось более 1 миллиона пользователей одновременно. При этом вместимость стадиона ограничена чуть более 20 тысячами мест. Это объективная реальность: удовлетворить все запросы невозможно физически", - сообщил он.

В компании также пояснили, что ограничение "один билет на один ИИН" при лимите не более двух билетов в одни руки введено для защиты настоящих болельщиков и противодействия перекупщикам.

"Наша цель, чтобы билеты доставались реальным фанатам. Мы понимаем вопросы пользователей о "зависшей" или "обнулявшейся" очереди. Разъясняем: продажи начались строго в 17:00, и система работала в штатном режиме. Те, кто заходил раньше, сталкивались с автоматическим обновлением сессии. Это техническая мера, которая предотвращает хаотичный ажиотаж и попытки манипуляций со стороны перекупщиков. Информация о старте продаж заранее была опубликована на наших ресурсах и ресурсах ФК "Кайрат", - отметил Атагелді.

В компании призвали болельщиков быть внимательными: не доверяйте мошенническим сайтам и предложениям "с рук".

Ранее в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.

В прошлом месяце казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

Накануне стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы.

Сегодня в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

