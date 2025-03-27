Ущерб 3 млрд тенге: в Генпрокуратуре сделали заявление о нарушениях в Федерации футбола Казахстана

Генеральная прокуратура заявила о выявленных нарушениях в казахстанском футболе, допущенных при прежнем руководстве федерации футбола, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, ведомством выявлены нарушения в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве федерации футбола.

Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола (далее - Федерация) и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.

Среди основных нарушений необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.

"В частности, установлены факты выплаты прежним руководством Федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге.

При строительстве административного здания Федерации и тренировочной базы в городе Талгар оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге.

Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", - сообщается в публикации.

Также среди выявленных нарушений - вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге.

Документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.

"Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.

Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга", - информирует ведомство.

Напомним, ранее в начале марта в Агентстве по финансовому мониторингу заявили о начатом расследовании в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.

Также напомним, что в конце прошлого - начале текущего года в КФФ произошли кадровые перестановки. В ноябре Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола, который он занимал с 2022 года.

Позже Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента.

В декабре прошлого года Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола.

В январе текущего года Давид Лория назначен новым вице-президентом Казахстанской федерации футбола.

Добавим, сегодня, 27 марта, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, как в РК собираются бороться с коррупцией в спорте через паспортизацию спортсменов и реестр мероприятий.