Ущерб 3 млрд тенге: в Генпрокуратуре сделали заявление о нарушениях в Федерации футбола Казахстана

Генеральная прокуратура заявила о выявленных нарушениях в казахстанском футболе, допущенных при прежнем руководстве федерации футбола, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, ведомством выявлены нарушения в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве федерации футбола.
Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола (далее - Федерация) и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.
Среди основных нарушений необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
"В частности, установлены факты выплаты прежним руководством Федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге.
При строительстве административного здания Федерации и тренировочной базы в городе Талгар оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге.
Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", - сообщается в публикации.
Также среди выявленных нарушений - вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге.
Документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.
"Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.
Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга", - информирует ведомство.
Напомним, ранее в начале марта в Агентстве по финансовому мониторингу заявили о начатом расследовании в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.
Также напомним, что в конце прошлого - начале текущего года в КФФ произошли кадровые перестановки. В ноябре Адлет Барменкулов объявил об уходе с поста президента Федерации футбола, который он занимал с 2022 года.
Позже Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адлета Барменкулова с поста президента.
В декабре прошлого года Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола.
В январе текущего года Давид Лория назначен новым вице-президентом Казахстанской федерации футбола.
Добавим, сегодня, 27 марта, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, как в РК собираются бороться с коррупцией в спорте через паспортизацию спортсменов и реестр мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2231003-ushcherb-3-mlrd-tenge-genprokuratura-vyyavila-narusheniya-v-kazahstanskom-futbole/